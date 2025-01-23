В Резерв+ запустили бета-тестирование электронного направления на ВВК

В приложении Резерв+ началось бета-тестирование нового сервиса – электронного направления на ВЛК. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Сегодня военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях. Благодаря реформе этот процесс станет более простым и удобным», - заявил он.
Также Умеров рассказал, как работает новый сервис:
В первую очередь, направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но позже эта возможность появится и для людей, получивших бумажную повестку на прохождение ВВК.
По словам чиновника, цель бета-тестирования – проверить работу нового сервиса вместе с пользователями Резерв+ и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.
Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке.
Также Умеров добавил, что следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава.
«Уже с осени 2025 года в Резерв+ можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения учитывая пригодность», - заявил он.
Ранее в Минобороны сообщили, что прохождение ВЛК ограничено пригодными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК.
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