В Резерв+ запустили бета-тестирование электронного направления на ВВК

Во время бета-тестирования проверят работу нового сервиса, чтобы усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

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В приложении Резерв+ началось бета-тестирование нового сервиса – электронного направления на ВЛК. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Сегодня военнообязанные вынуждены получать бумажные направления в ТЦК, тратя время в очередях. Благодаря реформе этот процесс станет более простым и удобным», - заявил он.

Также Умеров рассказал, как работает новый сервис:

Пользователь посылает запрос через Резерв+. Руководитель ТЦК подтверждает запрос. Пользователь получает оповещение со всей необходимой информацией: номер регистрации направления, адрес медучреждения, подпись руководителя ТЦК.

В первую очередь, направления смогут сгенерировать граждане, которые сами желают пройти ВВК. Но позже эта возможность появится и для людей, получивших бумажную повестку на прохождение ВВК.

По словам чиновника, цель бета-тестирования – проверить работу нового сервиса вместе с пользователями Резерв+ и усовершенствовать его до момента полноценного запуска.

Присоединиться к бета-тестированию можно по ссылке.

Также Умеров добавил, что следующим шагом станет интеграция информационных систем Минобороны и Минздрава.

«Уже с осени 2025 года в Резерв+ можно будет самостоятельно выбрать медицинское учреждение, имеющее контракт с НСЗУ, для прохождения учитывая пригодность», - заявил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что прохождение ВЛК ограничено пригодными в настоящее время возможно только по направлению, выданному ТЦК.

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