В Украине разоблачены 13 военных, которые незаконно начислили себе более 13 млн гривен

Военные чиновники в разных областях насчитали себе более 13 миллионов гривен неправомерных выплат.

Фото: npu.gov.ua

В разных областях Украины правоохранители разоблачили 13 военных чиновников, которые незаконно насчитали себе более 13 миллионов гривен дополнительных выплат. Среди подозреваемых - командиры частей, руководители подразделений, а также бывший начальник областного ТЦК и СП.

Согласно информации Национальной полиции, военнослужащим, которые фактически не находились в зоне боевых действий, или не проходили службу, начислялись выплаты. Кроме того, по приказу одного из фигурантов, его подчиненные занимались незаконной добычей полезных ископаемых и ремонтировали дом его семьи.

Противоправную деятельность удалось задокументировать благодаря совместным усилиям оперативников Департамента стратегических расследований Нацполиции, СБУ, ГБР и прокуроров специализированных прокуратур в сфере обороны. В результате были выявлены многочисленные нарушения, в частности в Одесской области, где безосновательно начислено 545 тыс. грн четырем военным, самовольно оставившим часть, а также в Черкасской и Черниговской областях, где начисленные суммы достигли нескольких миллионов гривен.

Правоохранители уже сообщили фигурантам подозрения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за злоупотребление властью, присвоение и служебный подлог. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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