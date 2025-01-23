На Львовщине пограничники разоблачили псевдосупругов, которые направлялись в Австрию

Фиктивный брак имел целью обеспечить выезд мужчины за границу.

В пункте пропуска «Краковец» пограничники разоблачили псевдосупругов, которые воспользовались фиктивным браком для попытки выезда. Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Указывается, что 34-летний житель Черкасс и его 45-летняя землячка с инвалидностью второй группы утверждали, что направляются в Австрию, чтобы посетить родителей мужа.

В ходе проведения проверки было установлено, что указанный брак имел целью обеспечить выезд мужчины за границу.

По предварительным данным, женщина сознательно вступила в брак без намерения создания настоящей семьи. Она рассказала, что согласилась на такую ​​махинацию, чтобы помочь своему давнему знакомому.

В настоящее время ему объявлено подозрение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч.1 ст. 332 УК «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Материалы дела направлены в суд.

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