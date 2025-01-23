Апелляционный суд изменил наказание с условного на реальное мужчину, хранившего дома боеприпасы и наркотики

Апелляционный суд не установил оснований для освобождения от отбывания наказания с испытанием, поскольку мужчина был ранее судим.

Черновицкий апелляционный суд отменил приговор в отношении жителя Черновицкого района, которому Кицманский районный суд Черновицкой области назначил наказание в виде 3 лет тюрьмы и освободил от отбывания этого наказания с 2-летним испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба апелляционного суда.

Коллегия судей, признав такое решение слишком мягким, вынесла новый приговор – 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

В июне 2024 года во время проведения обыска в помещении обвиняемого правоохранители изъяли 11 патронов в боевое нарезное огнестрельное оружие без предусмотренного законом разрешения и запрещено, особо опасное наркотическое средство – каннабис, который мужчина приобрел и хранил незаконно.

Кроме того, оказалось, что на приусадебном участке возле своего дома он посеял 13 растений рода конопли, которые выращивали для собственного употребления без цели сбыта.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении уголовных правонарушений по ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст.310 Уголовного кодекса Украины и назначил условное наказание.

Однако апелляционный суд, пересмотрев материалы дела по апелляционной жалобе прокурора, не установил оснований для освобождения от отбывания наказания с испытанием, ведь мужчина был ранее судим, а одно из совершенных преступлений является тяжким, а потому отменил приговор в этой части и вынес новый.

После вынесения приговора осужденного взяли под стражу в зале апелляционного суда.

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