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Возражение заявителем совершения преступления и одновременное выдвижение им жалобы на то, что его спровоцировали, не подпадает под категорию дел о провокации преступления – Верховный Суд

15:09, 23 января 2025
Как отмечает Верховный Суд, защита от провокации обязательно предполагает, что обвиняемый признает совершение им инкриминируемых ему действий, но утверждает об их совершении в результате незаконного подстрекательства со стороны правоохранительных органов.
Возражение заявителем совершения преступления и одновременное выдвижение им жалобы на то, что его спровоцировали, не подпадает под категорию дел о провокации преступления – Верховный Суд
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Защита от провокации обязательно предусматривает, что обвиняемый признает совершение им инкриминируемых ему действий, но утверждает об их совершении в результате незаконного подстрекательства со стороны правоохранителей. Возражение заявителем совершения преступления и одновременное выдвижение им жалобы на то, что его спровоцировали совершить преступление, считается непоследовательным и не подпадает под категорию «дел о провокации преступления». На это указала коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС в постановлении от 17.10.2024 по делу № 759/2271/18.

Позиции судов

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал лицо невиновным и оправдал по ч. 3 ст. 368 УК в связи с тем, что не доказано, что уголовное преступление совершено обвиняемым.

В кассационной жалобе прокурор утверждает, что суд первой инстанции вопреки предписаниям закона признал ряд доказательств недопустимыми в связи с тем, что они получены в результате провокации к совершению преступления и без соблюдения норм уголовного процессуального закона.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд Верховного Суда отменил определение суда апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

Так, КУС ВС установил, что сторона защиты отрицала факт совершения уголовного правонарушения обвиняемым и утверждала о провокации преступления. Местный суд сделал вывод о недоказанности совершения уголовного правонарушения обвиняемым, в то же время о провокации его совершения и о том, что прокурор не опроверг наличие провокации преступления. Апелляционный суд не отреагировал на противоположность выводов суда первой инстанции.

КУС обращает внимание на то, что согласно практике ЕСПЧ защита от провокации обязательно предусматривает, что обвиняемый признает совершение им инкриминируемых ему действий, но утверждает об их совершении в результате незаконного подстрекательства со стороны правоохранительных органов, следовательно, возражение заявителем совершения преступления и одновременное выдвижение им жалобы на то, что его спровоцировали совершить это преступление, считается непоследовательным и не подпадает под категорию «дел о провокации преступления» (дело «Берлизев против Украины»).

При таких обстоятельствах остается непонятным, имело ли место совершение уголовного правонарушения в результате провокации, или не доказано совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК, обвиняемым.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд преступление судебная практика

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Возражение заявителем совершения преступления и одновременное выдвижение им жалобы на то, что его спровоцировали, не подпадает под категорию дел о провокации преступления – Верховный Суд

Как отмечает Верховный Суд, защита от провокации обязательно предполагает, что обвиняемый признает совершение им инкриминируемых ему действий, но утверждает об их совершении в результате незаконного подстрекательства со стороны правоохранительных органов.

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