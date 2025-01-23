В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

Пользователи по всему миру жалуются, что ChatGPT не работает.

Масштабный сбой произошел в работе ChatGPT. Пользователи по всему миру жалуются, что сервис не работает.

ChatGPT выдает ошибку при попытке открыть виртуальный помощник с генеративным искусственным интеллектом.

По данным сервиса Downdetector, сбой в ChatGPT носит глобальный характер, а проблемы в работе фиксируют также в странах Европы и США.

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