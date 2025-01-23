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Президент Латвии призвал Европу перевести замороженные российские активы в пользу Украины

19:58, 23 января 2025
Эдгарс Ринкевичс: Европа должна передать 300 миллиардов евро Украине для поддержки.
Президент Латвии призвал Европу перевести замороженные российские активы в пользу Украины
Фото: ukrinform
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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Европу принять решение о переводе 300 миллиардов евро, замороженных в российских суверенных активах, в пользу Украины. Во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе он отметил, что это могло бы стать важным шагом для поддержки Украины и четким сигналом России. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Если мы действительно хотим что-то изменить, мы должны принять решение о переводе тех EUR300 млрд, которые заморожены в российских активах, в Украину. Я думаю, в этом случае мы решили бы вопрос поддержки Украины, это было бы очень четким посланием России, и это также показало бы, как мы можем заставить Россию сесть за стол переговоров», - отметил Ринкевичс.

Президент Латвии также подчеркнул, что на данный момент мирные переговоры не продвигаются, ведь Россия не готова к переговорам. Он отметил, что последнее заявление президента США Дональда Трампа показывает, что международное сообщество начинает осознавать необходимость заставить Россию сесть за стол переговоров. Ринкевичс добавил, что ключевой вопрос для будущего мира - определение механизма мирного соглашения, где Украина и Европа должны играть важную роль.

«Я думаю, что прежде чем мы начнем говорить об этом, есть по крайней мере два принципа, которые нам нужно принять во внимание: Украина должна играть в этом важную роль, и Европа должна быть частью этого обсуждения», - уверен президент Латвии.

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Европа Латвия

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