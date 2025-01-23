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Судья БП ВС Ольга Ступак рассказала о регулировании трудовых отношений в условиях военного положения

20:17, 23 января 2025
Ольга Ступак сообщила, что одним из новшеств стало право работодателей и работников инициировать приостановление действия трудового договора.
Судья БП ВС Ольга Ступак рассказала о регулировании трудовых отношений в условиях военного положения
Фото: Верховный Суд
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Судья-спикер Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак на семинаре-обучении для научно-педагогических работников осветила ключевые аспекты законодательных изменений, связанных с военным положением, и их влияние на трудовые правоотношения.

Одним із нововведень стало право роботодавців і працівників ініціювати призупинення дії трудового договору. Ця норма дозволяє тимчасово припинити виконання сторонами своїх зобов’язань через бойові дії. Суддя наголосила, що цей механізм, хоч і є новим для України, та вже активно використовується і породжує численні судові спори.

Ольга Ступак наголосила, що Верховний Суд відіграє важливу роль у тлумаченні новел законодавства, формуючи обов’язкову судову практику. Як приклад вона навела декілька постанов ВС, які ілюструють, як фактичні обставини в кожній справі повинні оцінюватися судом при вирішенні питання про наявність підстав для застосування інституту призупинення трудових відносин, що впливає на результат вирішення кожного конкретного спору.  

Зокрема, у постанові від 17 квітня 2024 року у справі № 933/411/22 Суд визнав право роботодавця призупиняти трудовий договір лише за наявності конкретних обставин, які унеможливлюють виконання трудових обов’язків.

Наприклад, у постанові від 15 вересня 2023 року у справі № 161/7449/22 ВС вказав, що сама по собі обставина зменшення кількості пацієнтів медичного закладу після введення воєнного стану на території України не свідчить про неможливість відповідача забезпечити позивача, який обіймав посаду лікаря-хірурга дитячого хірургічного відділення КП «ВОТМО захисту материнства і дитинства», роботою.

Про іншу ситуацію йшлося у справі № 243/442/23. У психіатричній лікарні, яка перебуває у близькості до зони бойових дій, роботодавець не мав практичної можливості надати роботу та забезпечити медичному персоналу, зокрема лікарю-психіатру, яка є завідувачкою відділення, належні й безпечні умови праці, а остання, за відсутності осіб, які страждають на психічні розлади і яким психіатрична допомога надається у стаціонарних умовах, а також медичного персоналу у відділенні, не мала можливості виконувати свої посадові обов’язки, тому наявні підстави для тимчасового призупинення дії трудового договору з такою працівницею відповідно до ст. 13 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

 У постанові від 27 березня 2024 року у справі № 753/12518/22 звернено увагу на право працівників на компенсацію за вимушений простій, навіть у разі незаконного звільнення.

Суддя-спікерка зосередилася також на особливостях зміни істотних умов праці в період дії воєнного стану.  

Особливу увагу було приділено питанням відшкодування шкоди, завданої внаслідок воєнних дій.

Наприклад, у постанові ВС від 13 грудня 2023 року у справі № 939/1280/22 зазначено, що моральну шкоду, завдану смертю працівника об’єкта критичної інфраструктури під час виконання ним трудових обов’язків, у зв’язку з наслідками проведення державою-окупантом воєнних (бойових) дій, не може бути покладено на роботодавця. Натомість передбачена компенсація за рахунок коштів державного бюджету.

Фото: Верховный Суд

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