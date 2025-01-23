В округе Лос-Анджелес вспыхнул новый лесной пожар, эвакуированы более 30 тысяч человек

Пожар Hughes в Лос-Анджелесе уничтожает тысячи гектаров леса.

Фото: ВВС

В округе Лос-Анджелес вспыхнул новый лесной пожар, который привел к эвакуации десятков тысяч людей. Пожар Hughes начался в среду утром в 72 км к северо-западу от Лос-Анджелеса, вблизи озера Кастейк. Огонь быстро распространился на более 4 тысяч гектаров, подпитываясь сильным ветром и сухими кустарниками. Об этом пишет ВВС.

Местные органы власти объявили красный уровень опасности, а ветры, которые достигали скорости до 48 км/ч, могут усилиться. Пожар произошел на фоне двух крупных лесных пожаров, которые уже в этом месяце уничтожили несколько кварталов в регионе.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что около 31 000 человек были эвакуированы обязательно, еще 23 000 человек могут быть вынуждены покинуть свои дома. Ученые отмечают, что изменение климата способствует увеличению уязвимости местных трав и кустарников к горению.

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