Национальный банк повысил учетную ставку из-за всплеска инфляции

НБУ принял решение повысить учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых с 24 января.

Национальный банк Украины решил увеличить учетную ставку с 13,5 до 14,5% годовых, начиная с 24 января 2025 года. Это уже второе повышение подряд. Об этом во время брифинга сообщил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, повысить учетную ставку решили "для поддержки устойчивости валютного рынка, сохранения контролируемости ожиданий и постепенного приведения инфляции к цели 5%". Нацбанк продолжит повышать ставку и в будущем.

"НБУ, вероятно, продолжит усиление процентной политики на ближайших заседаниях правления по монетарной политике в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий", - добавил Андрей Пышный.

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