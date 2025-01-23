Національний банк підвищив облікову ставку через сплеск інфляції

НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних із 24 січня.

Національний банк України вирішив збільшити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних, починаючи з 24 січня 2025 року. Це вже друге підвищення поспіль. Про це під час брифінгу повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, підвищити облікову ставку вирішили "для підтримання стійкості валютного ринку, збереження контрольованості очікувань та поступового приведення інфляції до цілі 5%". Нацбанк продовжить підвищувати ставку і в майбутньому.

"НБУ, ймовірно, продовжить посилення процентної політики на найближчих засіданнях правління з питань монетарної політики в разі збереження ознак стійкості інфляційного тиску та загрози розбалансування інфляційних очікувань", - додав Андрій Пишний.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.