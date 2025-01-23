В окрузі Лос-Анджелес спалахнула нова лісова пожежа, евакуйовано більше 30 тисяч осіб

Пожежа Hughes в Лос-Анджелесі знищує тисячі гектарів лісу.

Фото: ВВС

В окрузі Лос-Анджелес спалахнула нова лісова пожежа, яка призвела до евакуації десятків тисяч людей. Пожежа Hughes почалася в середу вранці за 72 км на північний захід від Лос-Анджелеса, поблизу озера Кастейк. Вогонь швидко поширився на понад 4 тисячі гектарів, підживлюючись сильним вітром та сухими чагарниками. Про це пише ВВС.

Місцеві органи влади оголосили червоний рівень небезпеки, а вітри, які досягали швидкості до 48 км/год, можуть посилитись. Пожежа сталася на тлі двох великих лісових пожеж, які вже цього місяця знищили кілька кварталів в регіоні.

Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна повідомив, що близько 31 000 осіб було евакуйовано обов'язково, ще 23 000 людей можуть бути змушені залишити свої домівки. Вчені зазначають, що зміна клімату сприяє збільшенню вразливості місцевих трав та чагарників до горіння.

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