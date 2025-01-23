Президент Латвії закликав Європу перевести заморожені російські активи на користь України

Едгарс Рінкевичс: Європа повинна передати 300 мільярдів євро Україні для підтримки.

Фото: ukrinform

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав Європу ухвалити рішення щодо переведення 300 мільярдів євро, заморожених у російських суверенних активах, на користь України. Під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він наголосив, що це могло б стати важливим кроком для підтримки України та чітким сигналом Росії. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Якщо ми справді хочемо щось змінити, ми маємо ухвалити рішення про переведення тих EUR300 млрд, які заморожені в російських активах, в Україну. Я гадаю, в цьому випадку ми вирішили б питання підтримки України, це було б дуже чітким посланням Росії, і це також показало б, як ми можемо змусити Росію сісти за стіл переговорів», — зазначив Рінкевичс.

Президент Латвії також підкреслив, що на даний момент мирні переговори не просуваються, адже Росія не готова до переговорів. Він відзначив, що остання заява президента США Дональда Трампа показує, що міжнародна спільнота починає усвідомлювати необхідність змусити Росію сісти за стіл переговорів. Рінкевичс додав, що ключове питання для майбутнього миру — визначення механізму мирної угоди, де Україна та Європа мають відігравати важливу роль.

«Я гадаю, що перш ніж ми почнемо говорити про це, є принаймні два принципи, які нам потрібно взяти до уваги: Україна має відігравати в цьому важливу роль, і Європа має бути частиною цього обговорення», - упевнений президент Латвії.

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