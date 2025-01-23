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У роботі ChatGPT стався масштабний збій

14:56, 23 січня 2025
Користувачі по всьому світу скаржаться, що ChatGPT не працює.
У роботі ChatGPT стався масштабний збій
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Масштабний збій стався у роботі ChatGPT. Користувачі по всьому світу скаржаться, що сервіс не працює.

ChatGPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом. 

За даним сервісу Downdetector, збій в ChatGPT має глобальний характер, а проблеми у роботі фіксують також у країнах Європи та США.

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