У роботі ChatGPT стався масштабний збій

Користувачі по всьому світу скаржаться, що ChatGPT не працює.

Масштабний збій стався у роботі ChatGPT. Користувачі по всьому світу скаржаться, що сервіс не працює.

ChatGPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом.

За даним сервісу Downdetector, збій в ChatGPT має глобальний характер, а проблеми у роботі фіксують також у країнах Європи та США.

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