Апеляційний суд змінив покарання з умовного на реальне чоловіку, який зберігав вдома боєприпаси та наркотики

Апеляційний суд не встановив підстав для звільнення від відбування покарання з випробуванням, адже чоловік був раніше судимий.

Чернівецький апеляційний суд скасував вирок відносно мешканця Чернівецького району, якому Кіцманський районний суд Чернівецької області призначив покарання у виді 3 років ув’язнення та звільнив від відбування цього покарання з 2-річним іспитовим строком. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду.

Колегія суддів, визнавши таке рішення занадто м’яким, ухвалила новий вирок – 1 рік та 6 місяців позбавлення волі.

У червні 2024 року під час проведення обшуку в помешканні обвинуваченого правоохоронці вилучили 11 патронів до бойової нарізної вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу та заборонений, особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс, які чоловік придбав та зберігав незаконно.

Окрім того, виявилося, що на присадібній ділянці біля свого будинку він посіяв 13 рослин роду конопель, які вирощував для власного вживання без мети збуту.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст.310 Кримінального кодексу України та призначив умовне покарання.

Однак апеляційний суд, переглянувши матеріали справи за апеляційною скаргою прокурора, не встановив підстав для звільнення від відбування покарання з випробуванням, адже чоловік був раніше судимий, а один із скоєних злочинів є тяжким, а тому скасував вирок у цій частині та ухвалив новий.

Після проголошення вироку засудженого взяли під варту у залі апеляційного суду.

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