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На Львівщині прикордонники викрили псевдоподружжя, яке прямувало до Австрії

20:52, 23 січня 2025
Фіктивний шлюб мав на меті забезпечити виїзд чоловіка за кордон.
На Львівщині прикордонники викрили псевдоподружжя, яке прямувало до Австрії
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У пункті пропуску «Краківець» прикордонники викрили псевдоподружжя, яке скористалося фіктивним шлюбом для спроби виїзду. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Вказується, що 34-річний житель Черкас та його 45-річна землячка з інвалідністю другої групи стверджували, що прямують до Австрії, щоб нібито відвідати батьків чоловіка.

У ході проведення перевірки було встановлено, що зазначений шлюб мав на меті забезпечити виїзд чоловіка за кордон.

За попередніми даними, жінка свідомо вступила в шлюб без наміру створення справжньої сім'ї. Вона розповіла, що погодилася на таку махінацію, щоб допомогти своєму давньому знайомому.

Наразі їй оголошено підозру про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Матеріали справи скеровано до суду.

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прикордонники Державна прикордонна служба перетин кордону

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