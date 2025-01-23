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В Україні викрито 13 військових, які незаконно нарахували собі понад 13 млн гривень

21:10, 23 січня 2025
Військові посадовці у різних областях нарахували собі понад 13 мільйонів гривень неправомірних виплат.
В Україні викрито 13 військових, які незаконно нарахували собі понад 13 млн гривень
Фото: npu.gov.ua
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У різних областях України правоохоронці викрили 13 військових посадовців, які незаконно нарахували собі понад 13 мільйонів гривень додаткових виплат. Серед підозрюваних — командири частин, керівники підрозділів, а також колишній начальник обласного ТЦК та СП.

Згідно з інформацією Національної поліції, військовослужбовцям, які фактично не перебували в зоні бойових дій, або не проходили службу, нараховувалися виплати. Окрім того, за наказом одного з фігурантів, його підлеглі займалися незаконним видобутком корисних копалин та ремонтували будинок його родини.

Протиправну діяльність вдалося задокументувати завдяки спільним зусиллям оперативників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, СБУ, ДБР та прокурорів спеціалізованих прокуратур у сфері оборони. У результаті було виявлено численні порушення, зокрема в Одеській області, де безпідставно нараховано 545 тис. грн чотирьом військовим, які самовільно залишили частину, а також в Черкаській та Чернігівській областях, де нараховані суми сягнули кількох мільйонів гривень.

Правоохоронці вже повідомили фігурантам підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за зловживання владою, привласнення та службові підроблення. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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