Объявлен новый конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС

Документы можно подать с 1 по 30 апреля, но судьи ВАКС, уже принимавшие участие в конкурсе, стать судьями Апелляционной палаты не смогут.

Высшая квалификационная комиссия судей 23 января 2025 года объявила повторный конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Документы для участия в конкурсе можно подать с 1 по 30 апреля.

Отметим, что кандидаты, участвовавшие в прошлом конкурсе на должности судей АП ВАКС и прекратившие участие на разных этапах квалификационного экзамена (тестирование на знание норм права, тестирование на IQ, выполнение практического задания) не смогут принять участие в новом конкурсе.

Это касается и 11 судей Высшего антикоррупционного суда, которые пытались стать судьями АП ВАКС.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 января ВККС констатировала, что ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС не смог набрать проходной балл за этап выполнения практического задания в рамках конкурса, объявленного 23 ноября 2023 года.

Вместе с тем, конкурс на 15 должностей судей первой инстанции ВАКС пока продолжается, поскольку 7 кандидатов все же смогли набрать проходной балл.

Автор Вячеслав Хрипун

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