Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Объявлен новый конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС

15:23, 23 января 2025
Документы можно подать с 1 по 30 апреля, но судьи ВАКС, уже принимавшие участие в конкурсе, стать судьями Апелляционной палаты не смогут.
Объявлен новый конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей 23 января 2025 года объявила повторный конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Документы для участия в конкурсе можно подать с 1 по 30 апреля.

Отметим, что кандидаты, участвовавшие в прошлом конкурсе на должности судей АП ВАКС и прекратившие участие на разных этапах квалификационного экзамена (тестирование на знание норм права, тестирование на IQ, выполнение практического задания) не смогут принять участие в новом конкурсе.

Это касается и 11 судей Высшего антикоррупционного суда, которые пытались стать судьями АП ВАКС.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», 15 января ВККС констатировала, что ни один из 19 претендентов на должности судей АП ВАКС не смог набрать проходной балл за этап выполнения практического задания в рамках конкурса, объявленного 23 ноября 2023 года.

Вместе с тем, конкурс на 15 должностей судей первой инстанции ВАКС пока продолжается, поскольку 7 кандидатов все же смогли набрать проходной балл.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВАКС Апелляционная палата ВАКС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Министр образования Оксен Лисовой пообещал, что мобилизации студентов и преподавателей во время каникул не будет, несмотря на внесенные правительством изменения

Член Комитета Верховной Рады по вопросам образования Роман Грищук считает, что изменениями в постановление Кабмин ввел риск мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, но министр Оксен Лисовой пообещал, что этого не произойдет.

Руководитель Европола требует дать правоохранителям возможность читать зашифрованные сообщения в WhatsApp, Signal и других мессенджерах

По мнению руководительницы Европола Кэтрин де Болле, шифрование в мессенджерах «подрывает демократию».

Кабмин поручил с 24 января обеспечить ежедневную подачу воинскими частями отчетов о выполнении боевых задач через портал Армия+

Минобороны вместе с МВД приказано с 24 января обеспечить координацию мер по ежедневному предоставлению воинскими частями, подразделениями ВСУ, правоохранительных органов, включенных в состав сил обороны, в Генштаб отчетов о выполнении боевых задач с использованием средств портала Армия+.

Объявлен новый конкурс на десять вакантных должностей судей Апелляционной палаты ВАКС

Документы можно подать с 1 по 30 апреля, но судьи ВАКС, уже принимавшие участие в конкурсе, стать судьями Апелляционной палаты не смогут.

Кому из членов Высшего совета правосудия вы больше всего доверяете – опрос читателей

Предлагаем читателям ответить на вопрос, кто из членов Высшего совета правосудия вызывает наибольшее доверие.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду