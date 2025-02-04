В Черкасской области перевернулся микроавтобус – двое пострадавших в больнице

FAW Mini Van слетел в кювет на трассе Киев - Знаменка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 февраля на трассе «Киев - Знаменка» недалеко от Смелы. Автомобиль FAW Mini Van съехал на обочину и перевернулся, в результате чего водитель и пассажирка получили травмы. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

По предварительным данным, 55-летний водитель не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Пострадали водитель и его 51-летняя пассажирка, их госпитализировали.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Сейчас ведется следствие, правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

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