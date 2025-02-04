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Бизнес просит Минфин продолжить этап перехода на новые фискальные чеки

00:06, 4 февраля 2025
Минфин просят продлить переходный период еще на 6 месяцев.
Бизнес просит Минфин продолжить этап перехода на новые фискальные чеки
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», до 1 марта 2025 года бизнес можно печатать фискальные чеки по старой форме. Как указывали в Министерстве финансов, переходный период введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов продлен до марта.

В то же время, бизнес обратился к Минфину с просьбой еще на 6 месяцев продлить переходный период для корректного внедрения новых требований к форме и содержанию фискальных чеков.

Там указывается, что бизнес поддерживает инициативы, которые помогут повысить прозрачность расчетов, и выступает за конструктивный диалог между государством и бизнесом для эффективного внедрения изменений. В то же время там отмечают, что начав процесс адаптации к новым требованиям, предприниматели обнаружили ряд технических и операционных проблем, требующих дополнительного времени для решения. Следовательно, ритейлеры сталкиваются с необходимостью:

  • перепрограммирования кассового оборудования во всех торговых точках;
  • обновления программного обеспечения для соответствия новым стандартам;
  • информирования работников и производителей ПО, в том числе иностранных партнеров;
  • проведения тестирования и устранение ошибок.

Учитывая эти вызовы, Минфин просят продлить переходный период еще на 6 месяцев.

«Это позволит компаниям корректно обновить свои системы и программное обеспечение, а также избежать рисков штрафов за несвоевременное выполнение требований», - подытожили там.

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бизнес Минфин ФЛП

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