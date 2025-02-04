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Бізнес просить Мінфін продовжити етап переходу на нові фіскальні чеки

00:06, 4 лютого 2025
Мінфін просять подовжити перехідний період ще на 6 місяців.
Бізнес просить Мінфін продовжити етап переходу на нові фіскальні чеки
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», до 1 березня 2025 року бізнесу можна друкувати фіскальні чеки за старою формою. Як вказували у Міністерстві фінансів, перехідний період запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів продовжено до березня.

Водночас бізнес звернувся до Мінфіну з проханням ще на 6 місяців продовжити перехідний період для коректного впровадження нових вимог до форми та змісту фіскальних чеків. 

Там вказують, що бізнес підтримує ініціативи, що допоможуть підвищити прозорість розрахунків, та виступає за конструктивний діалог між державою та бізнесом для ефективного впровадження змін. Водночас, там зазначають, що розпочавши процес адаптації до нових вимог, підприємці виявили низку технічних та операційних проблем, які потребують додаткового часу на вирішення. Відтак, ритейлери стикаються з необхідністю: 

  • перепрограмування касового обладнання у всіх торговельних точках;
  • оновлення програмного забезпечення для відповідності новим стандартам;
  • інформування працівників і виробників ПЗ, зокрема іноземних партнерів;
  • проведення тестування та усунення помилок.  

З огляду на ці виклики, Мінфін просять подовжити перехідний період ще на 6 місяців.

«Це дозволить компаніям коректно оновити свої системи та програмне забезпечення, а також уникнути ризиків штрафів за несвоєчасне виконання вимог», - підсумували там.

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