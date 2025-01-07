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Бізнесу до 1 березня дозволили друкувати фіскальні чеки за старою формою

21:01, 7 січня 2025
Мінфін продовжив перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів.
Бізнесу до 1 березня дозволили друкувати фіскальні чеки за старою формою
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До 1 березня 2025 року бізнесу можна друкувати фіскальні чеки за старою формою. Як повідомили у Міністерстві фінансів, перехідний період запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів продовжено до березня.

«До 1 березня дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та ПРРО, документів за старою формою. Водночас, підприємства мають право запровадити нові форми фіскальних чеків до зазначеної дати, але це не є обов’язковим», - йдеться у повідомленні.

Міністерство фінансів продовжило до 1 березня 2025 року перехідний термін для запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів, затверджених наказом № 601 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13».

Зазначені накази наразі готуються для офіційного опублікування та набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування в офіційному виданні, вказують у Мінфіні.

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