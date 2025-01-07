Бизнесу до 1 марта разрешили печатать фискальные чеки по старой форме

Минфин продлил переходный срок для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов.

До 1 марта 2025 года бизнесу можно печатать фискальные чеки по старой форме. Как сообщили в Министерстве финансов, переходный период введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов продлен до марта.

«До 1 марта разрешено формирование регистраторами расчетных операций, версии которых включены в Государственный реестр РРО и ПРРО, документов по старой форме. В то же время, предприятия имеют право ввести новые формы фискальных чеков до указанной даты, но это не обязательно», - говорится в сообщении.

Министерство финансов продлило до 1 марта 2025 переходный срок для введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов, утвержденных приказом № 601 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 21 января 2016 № 13».

Указанные приказы сейчас готовятся для официального опубликования и вступят в силу со дня, следующего за днем ​​опубликования в официальном издании, указывают в Минфине.

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