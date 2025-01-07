Дональд Трамп надеется завершить войну РФ против Украины за шесть месяцев

Избранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление по поводу войны в Украине.

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Во время пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Россия напала на Украину после того, как увидела вывод войск США из Афганистана. Он отметил, что был у власти, когда «воен не было», но теперь он «возвращается в мир, который горит». Об этом пишет Sky News.

Трамп подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана был проведен «плохо».

«И поэтому, я думаю, Россия пошла и напала на Украину, когда увидела это. Они сказали: "Эти ребята некомпетентны – они не знают, что делают". Но теперь мы знаем, что делаем», – отметил он.

В ответ на вопрос, как быстро он может остановить боевые действия в Украине, Трамп сказал: «Надеюсь, что через шесть месяцев удастся».

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором Украина согласится на остановку огня.

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