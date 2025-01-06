Президент Зеленский назвал условие, при котором Украина согласится на остановку огня

По словам Президента, перед прекращением огня Украина должна получить сильные гарантии безопасности и оружие, чтобы Россия не напала снова.

Украина согласна на остановку огня, если ей будет поставлено оружие для отражения нападений. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в интервью подкастеру Лексу Фридману.

«Путь к прекращению огня – сильная Украина. Мы можем поговорить об этом с Трампом. На мой взгляд, можно говорить о гарантиях безопасности как быстрый шаг. Вторая часть – пакет оружия».

«Если остановка огня будет работать, никто не собирается использовать это оружие. Но оно должно остаться, а не как раньше, при всем уважении к США. Я не хочу, чтобы ситуация повторилась, как было с Байденом», – сказал Президент.

Ранее Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал маловероятным, что Владимир Путин откажется от своих амбиций по вопросу захвата Украины. Поэтому необходимо убедиться, что у Украины будет способность сдерживать агрессию РФ, чтобы достижение любого прекращения огня было длительным.

Также Президент рассказал, что просил США запугать диктора Владимира Путина перед полномасштабным вторжением. Ведь фразы «если он придет и будет убивать, мы введем санкции» – это х***ня, отметил он.

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