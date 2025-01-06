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Президент Зеленський назвав умову за якої Україна погодиться на зупинку вогню

08:54, 6 січня 2025
За словами Президента, перед припиненням вогню Україна повинна отримати сильні гарантії безпеки та зброю, щоб Росія не напала знову.
Президент Зеленський назвав умову за якої Україна погодиться на зупинку вогню
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Україна згодна на зупинку вогню, якщо їй поставлять зброю для відбиття нападів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману.

«Шлях до припинення вогню — сильна Україна. Ми можемо поговорити про це з Трампом. На мою думку, можна говорити про гарантії безпеки як швидкий крок. Друга частина — пакет зброї».

«Якщо зупинка вогню буде працювати, ніхто не збирається цю зброю використати. Але воно має залишитися, а не як раніше, за всієї поваги до США. Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом», – сказав Президент.

Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав малоймовірним, що Володимир Путін відмовиться від своїх амбіцій у питанні захоплення України. Тому необхідно переконатися, що Україна матиме здатність стримувати агресію РФ, щоб досягнення будь-якого припинення вогню було тривалим.

Також Президент розповів, що просив США залякати диктора Володимира Путіна перед повномасштабним вторгненням. Адже фрази «якщо він прийде і буде вбивати, ми введемо санкції» – це х***ня, зазначив він.

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США війна Володимир Зеленський

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