Президент Зеленський назвав умову за якої Україна погодиться на зупинку вогню

Україна згодна на зупинку вогню, якщо їй поставлять зброю для відбиття нападів. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю подкастеру Лексу Фрідману.
«Шлях до припинення вогню — сильна Україна. Ми можемо поговорити про це з Трампом. На мою думку, можна говорити про гарантії безпеки як швидкий крок. Друга частина — пакет зброї».
«Якщо зупинка вогню буде працювати, ніхто не збирається цю зброю використати. Але воно має залишитися, а не як раніше, за всієї поваги до США. Я не хочу, щоб ситуація повторилася, як було з Байденом», – сказав Президент.
Раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав малоймовірним, що Володимир Путін відмовиться від своїх амбіцій у питанні захоплення України. Тому необхідно переконатися, що Україна матиме здатність стримувати агресію РФ, щоб досягнення будь-якого припинення вогню було тривалим.
Також Президент розповів, що просив США залякати диктора Володимира Путіна перед повномасштабним вторгненням. Адже фрази «якщо він прийде і буде вбивати, ми введемо санкції» – це х***ня, зазначив він.
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