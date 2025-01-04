Лінія фронту в Україні навряд чи сильно зміниться, — Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен також назвав малоймовірним, що Путін відмовиться від своїх амбіцій у питанні захоплення України.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що лінія фронту в Україні навряд чи сильно зміниться. Він зазначив, що рішення про завершення війни мають ухвалювати українці. Про це він сказав в інтерв'ю виданню The New York Times, відповідаючи на запитання, чи настав час закінчувати війну.

«Ці рішення мають ухвалювати українці. Вони повинні вирішити, де їхнє майбутнє і як вони хочуть туди потрапити. Я не думаю, що від того, де на даний момент на карті намальована лінія, щось сильно зміниться... лінія, як практичне питання в осяжному майбутньому, навряд чи сильно зрушиться», - сказав держсекретар США.

Водночас він зазначив, що претензії України на окуповану територію будуть завжди і питання в тому, чи знайдуть українці способи за підтримки інших повернути втрачену територію.

Також він назвав малоймовірним, що Путін відмовиться від своїх амбіцій у питанні захоплення України. Тому необхідно переконатися, що Україна матиме здатність стримувати агресію РФ, щоб досягнення будь-якого припинення вогню було тривалим.

«Якщо буде перемир'я, то, на думку Путіна, це перемир'я, найімовірніше, дасть йому час відпочити, переозброїтися, щоб знову атакувати в якийсь момент у майбутньому. Тому, щоб переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке буде досягнуто, справді буде тривалим, необхідно переконатися, що Україна має здатність стримувати подальшу агресію», - заявив Блінкен.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявляв, що обраний президент США Дональд Трамп може бути вирішальним у завершенні війни і може допомогти зупинити Путіна.

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