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У ПФ нагадали, як впливає сплата ЄСВ на розмір майбутньої пенсії

20:32, 4 січня 2025
Сплата єдиного соціального внеску у розмірах не менше мінімального страхового внеску є запорукою зарахуванням періодів роботи до страхового стажу.
У ПФ нагадали, як впливає сплата ЄСВ на розмір майбутньої пенсії
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Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадало, як впливає сплата єдиного соціального внеску на розмір пенсійної виплати у майбутньому.

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – це консолідований страховий внесок в Україні, збір якого здійснюється в системі загальнообов’язкового державного страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі.

Загальні положення, що визначають порядок збору ЄСВ, встановлені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 08.07.2010 (далі – Закон України).

Законом України встановлено розмір мінімального страхового внеску, який підлягає сплаті щомісяця.

Мінімальний страховий внесок – сума єдиного внеску, що визначається розрахунково, як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). З 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок становить 1760 грн (мінімальна заробітна плата 8000 грн × 22% єдиний внесок).

Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску – максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок. З 1 квітня 2024 року максимальний страховий внесок становить 26 400 грн (15 мінімальних заробітних плат 120 000 грн × 22% єдиний внесок).

Платниками єдиного внеску є:

роботодавці;

фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Сплата єдиного соціального внеску у розмірах не менше мінімального страхового внеску є запорукою:

– зарахуванням періодів роботи до страхового стажу;

– отриманням допомоги по тимчасовій непрацездатності, страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

– отриманням інших соціальних гарантій, передбачених законодавством.

Для призначення пенсії за віком (у 60 років для чоловіків та жінок) в 2025 році необхідно мати не менше 32 року страхового стажу. Тривалість необхідного страхового стажу щороку на рік зростатиме до 2028 року і становитиме 35 років.

Раніше ми писали, що з 1 січня для ФОПів знову стала обов’язковою сплата ЄСВ.

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