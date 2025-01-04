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Обмежено придатні військовозобов’язані повинні до 4 лютого повторно пройти ВЛК — ТЦК

20:49, 4 січня 2025
Громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний» до служби, зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію.
Обмежено придатні військовозобов’язані повинні до 4 лютого повторно пройти ВЛК — ТЦК
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Закарпатський ОТЦК та СП нагадав, що військовозобов’язані громадяни, які раніше мали статус «обмежено придатний», повинні до 4 лютого повторно пройти військово-лікарську комісію.

4 травня 2024 року набув чинності Закон України № 3621-ІХ, який скасував статус «обмежено придатний» та визначив поняття придатність, «часткову» придатність та непридатність до несення служби. Цей же закон передбачив термін 9 місяців для того, щоб військовозобов’язані, які мають статус «обмежено придатний», пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів, що автоматично будуть підтягнуті до застосунку «Резерв+». Це свідчитиме про повне оновлення військово-облікових даних цією категорією громадян.

У ТЦК також нагадали актуальні статуси, які наразі є. Серед них:

- придатний до військової служби;

- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

- тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

- непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

- непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Раніше ми писали, що проходження військовозобов`язаним ВЛК не є необхідним та доцільним у разі наявності права на відстрочку.

Додамо, апеляційний адмінсуд зобовʼязав ТЦК повторно розглянути заяву про відстрочку чоловіку, який доглядав за хворою матірʼю, і вказав, що вимога ТЦК стояти на обліку в управлінні соцзахисту не відповідає закону.

Також ми писали, що особи з інвалідністю та чоловіки з певними захворюваннями пройдуть ВЛК без проведення медичного огляду.

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ЗСУ ТЦК мобілізація

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