Олаф Шольц може поїхати до Москви, вважають в опозиції Німеччини.

Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер бачить ознаки того, що канцлер Олаф Шольц готується зустрітися з Володимиром Путіним до парламентських виборів 23 лютого. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами опозиційного німецького політика, треба бути готовими «до сюрпризів виборчої кампанії».

«З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди», – заявив Кізеветтер.

Також він додав, що «на березень запланована зустріч Трампа і Путіна», і «нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу».

Раніше лідерка партії Шольца виступила за продовження переговорів канцлера Німеччини з Путіним.

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