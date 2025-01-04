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В опозиції Німеччини заявили, що Шольц планує зустріч з Путіним до 23 лютого

19:09, 4 січня 2025
Олаф Шольц може поїхати до Москви, вважають в опозиції Німеччини.
В опозиції Німеччини заявили, що Шольц планує зустріч з Путіним до 23 лютого
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Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер бачить ознаки того, що канцлер Олаф Шольц готується зустрітися з Володимиром Путіним до парламентських виборів 23 лютого. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

За словами опозиційного німецького політика, треба бути готовими «до сюрпризів виборчої кампанії».

«З'являється все більше ознак того, що канцлер Шольц поїде до Москви або зустрінеться з Путіним до 23 лютого. Для України реалізація намічених планів означає, серед іншого, призупинення дії Паризької хартії на 10-20 років. Показовим буде те, як на все це відреагує українське населення чи наші сусіди», – заявив Кізеветтер.

Також він додав, що «на березень запланована зустріч Трампа і Путіна», і «нехай кожен зробить свій власний висновок з цього приводу».

Раніше лідерка партії Шольца виступила за продовження переговорів канцлера Німеччини з Путіним.

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Німеччина росія путін Олаф Шольц

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