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Лідерка партії Шольца виступила за продовження переговорів канцлера Німеччини з Путіним

14:43, 2 січня 2025
Саскія Ескен вважає, що завдяки переговорам нібито можна буде зрозуміти, що можна зробити для завершення війни в Україні.
Лідерка партії Шольца виступила за продовження переговорів канцлера Німеччини з Путіним
Фото: gettyimages
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Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Саскія Ескен вважає, що канцлер Олаф Шольц має продовжувати спілкуватися із Володимиром Путіним, пише Bild.

«Потрібно знову і знову вести ці бесіди, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб вбивства і страждання нарешті припинилися», - сказала вона, говорячи про війну Росії проти України.

Проте вона не вважає за доцільну особисту зустріч між Путіним і Шольцем у поточних обставинах.

«Поки позиції сторін залишаються такими, якими вони є, цілком достатньо вести переговори по телефону», - сказала Ескен.

Нагадаємо, Саскія Ескен є лідером СДПН, партії, до якої належить і сам Олаф Шольц.

Раніше Шольц розповів Президенту Володимиру Зеленському про деталі свого дзвінка Путіну.

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Німеччина росія путін Олаф Шольц

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