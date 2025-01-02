Лидер партии Шольца выступила за продолжение переговоров канцлера Германии с Путиным

Саския Эскен считает, что благодаря переговорам якобы можно будет понять, что можно сделать для завершения войны в Украине.

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Лидер Социал-демократической партии Германии Саския Эскен считает, что канцлер Олаф Шольц должен продолжать общаться с Владимиром Путиным, пишет Bild.

«Нужно вновь и вновь вести эти беседы, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы убийства и страдания наконец прекратились», — сказала она, говоря о войне России против Украины.

Однако она не считает целесообразной личную встречу между Путиным и Шольцем в текущих обстоятельствах.

«Пока позиции сторон остаются такими, какими они есть, вполне достаточно вести переговоры по телефону», — сказала Эскен.

Напомним, Саския Эскен является лидером СДПГ, партии, к которой принадлежит и сам Олаф Шольц.

Ранее Шольц рассказал Президенту Владимиру Зеленскому о деталях своего звонка Путину.

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