Олаф Шольц планирует поездку в Россию с «мирной миссией»

Канцлер Германии Олаф Шольц может посетить РФ с целью продвижения «мирной инициативы»

Канцлер Германии Олаф Шольц готовится к поездке в Москву с целью продвижения "мирной инициативы" по войне в Украине. Об этом сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что Шольц, вероятно, стремится воспользоваться возможным примирением между Украиной и РФ, чтобы повысить свой политический рейтинг в преддверии досрочных парламентских выборов, запланированных на 23 февраля.

Известно, что канцлер и его социал-демократическая партия значительно уступают блоку ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца по результатам опросов.

Напомним, что Шольц назвал телефонный разговор с Путиным "разочарованием", но заявил о еще одной попытке.

Шольц рассказал Президенту Владимиру Зеленскому о деталях своего звонка российскому диктатору.

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