Какие документы нужны для поездки в Румынию – детали

Во избежание задержек на румынской границе таможенники предоставили инструкцию водителям.

Государственная таможенная служба Украины напоминает украинским водителям о важных правилах пересечения румынской границы. Согласно требованиям румынских контролирующих органов, при пересечении границы необходимо иметь следующие документы:

действительный проездной документ (паспорт или удостоверение личности);

действительное водительское удостоверение, соответствующее категории транспортного средства, которым управляете;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

справку о прохождении периодического технического осмотра.

Согласно национальным нормам Румынии, эти требования действуют на всей территории страны и базируются на положениях Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. В частности, запрещается движение транспортных средств по дорогам общего пользования без прохождения технического осмотра или с просроченными документами.

Таможенная служба призывает водителей заранее подготовить необходимые документы, чтобы избежать задержек при пересечении границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.