Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Сообщить ТЦК о переезде на новый адрес проживания теперь можно через Резерв+ – Катерина Черногоренко

07:55, 21 декабря 2024
Теперь можно отправить ТЦК данные о своем новом адресе проживания и актуальных средствах связи через Резерв+.
Сообщить ТЦК о переезде на новый адрес проживания теперь можно через Резерв+ – Катерина Черногоренко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Теперь сообщить ТЦК свой новый адрес можно через Резерв+. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

«Если вы переедете на новый адрес — в течение недели должны сообщить ТЦК. Это правило действует давно, но на практике исполнение было усложненным, отнимало время. Запись в ТЦК, поездка туда и очереди до нескольких часов — нужно ли это, чтобы изменить лишь один момент в своих данных?

Теперь это можно сделать онлайн через приложение Резерв+.

Мы запустили новый сервис для военнообязанных украинцев – повторное уточнение данных.

Эта услуга дает возможность самостоятельно менять свои данные в реестре Оберег всего за несколько минут», - пояснила Черногоренко.

А именно можно сообщить через Резерв+ номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

«Для этого в приложении нажмите свой электронный военно-учетный документ, а затем «Уточнить контактные данные». Уточнять данные можно неограниченное количество раз, но только раз в 7 дней», - отметила она.

Напомним, в Украине создадут Реестр военнослужащих, где будут оцифрованы образ лица и данные о членах семьи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

военные ТЦК Резерв+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов уволился сразу после назначения

Дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия осталось всего 20.

Сообщить ТЦК о переезде на новый адрес проживания теперь можно через Резерв+ – Катерина Черногоренко

Теперь можно отправить ТЦК данные о своем новом адресе проживания и актуальных средствах связи через Резерв+.

Государственная исполнительная служба продолжает мероприятия по открытию производств, подлежащих немедленному исполнению – Андрей Гайченко

Кроме того, до возобновления работы реестров Министерства юстиции в штатном режиме, ГИС будет совершать исполнительные действия по уже находящимся на исполнении исполнительным производствам.

IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды состоится с 8 по 17 января 2025 года.

Закон об отмене повышения налогов «задним числом» не подписан, так что действующим остается закон о повышении с 1 октября

Верховная Рада приняла закон, отменявший повышение налогов «задним числом» 4 декабря, но по состоянию на 20 декабря он не подписан, что может привести к путанице.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду