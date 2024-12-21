Сообщить ТЦК о переезде на новый адрес проживания теперь можно через Резерв+ – Катерина Черногоренко

Теперь сообщить ТЦК свой новый адрес можно через Резерв+. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.
«Если вы переедете на новый адрес — в течение недели должны сообщить ТЦК. Это правило действует давно, но на практике исполнение было усложненным, отнимало время. Запись в ТЦК, поездка туда и очереди до нескольких часов — нужно ли это, чтобы изменить лишь один момент в своих данных?
Теперь это можно сделать онлайн через приложение Резерв+.
Мы запустили новый сервис для военнообязанных украинцев – повторное уточнение данных.
Эта услуга дает возможность самостоятельно менять свои данные в реестре Оберег всего за несколько минут», - пояснила Черногоренко.
А именно можно сообщить через Резерв+ номер телефона, электронную почту и адрес проживания.
«Для этого в приложении нажмите свой электронный военно-учетный документ, а затем «Уточнить контактные данные». Уточнять данные можно неограниченное количество раз, но только раз в 7 дней», - отметила она.
Напомним, в Украине создадут Реестр военнослужащих, где будут оцифрованы образ лица и данные о членах семьи.
Автор: Наталя Мамченко
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