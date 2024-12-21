Сообщить ТЦК о переезде на новый адрес проживания теперь можно через Резерв+ – Катерина Черногоренко

Теперь можно отправить ТЦК данные о своем новом адресе проживания и актуальных средствах связи через Резерв+.

Теперь сообщить ТЦК свой новый адрес можно через Резерв+. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

«Если вы переедете на новый адрес — в течение недели должны сообщить ТЦК. Это правило действует давно, но на практике исполнение было усложненным, отнимало время. Запись в ТЦК, поездка туда и очереди до нескольких часов — нужно ли это, чтобы изменить лишь один момент в своих данных?

Теперь это можно сделать онлайн через приложение Резерв+.

Мы запустили новый сервис для военнообязанных украинцев – повторное уточнение данных.

Эта услуга дает возможность самостоятельно менять свои данные в реестре Оберег всего за несколько минут», - пояснила Черногоренко.

А именно можно сообщить через Резерв+ номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

«Для этого в приложении нажмите свой электронный военно-учетный документ, а затем «Уточнить контактные данные». Уточнять данные можно неограниченное количество раз, но только раз в 7 дней», - отметила она.

Напомним, в Украине создадут Реестр военнослужащих, где будут оцифрованы образ лица и данные о членах семьи.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.