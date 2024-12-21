В Украине уменьшился спрос на американские подержанные авто – основные тренды

В ноябре 2024 года в Украине снизился спрос на подержанные авто из США на 17%.

Фото: americanavto

В ноябре 2024 года в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 17% от всех импортируемых подержанных авто. Однако, по сравнению с прошлым годом, спрос на «американцев» с пробегом снизился на 17%, сообщает Укравтопром.

Большинство автомобилей, приехавших из Америки, имеют бензиновые двигатели (43%), а электрические авто составляют 39%. Гибриды занимают 7% рынка, дизельные авто - 6%, а авто с ГБО - 5%.

Средний возраст подержанных автомобилей, пополнивших украинский автопарк в ноябре, составил 5 лет.

В ТОП-5 наиболее популярных моделей попали:

TESLA Model Y - 288 ед. TESLA Model 3 - 286 ед. FORD Escape - 170 ед. JEEP Cherokee - 153 ед. VOLKSWAGEN Passat - 141 ед.

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