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В Украине уменьшился спрос на американские подержанные авто – основные тренды

07:36, 21 декабря 2024
В ноябре 2024 года в Украине снизился спрос на подержанные авто из США на 17%.
В Украине уменьшился спрос на американские подержанные авто – основные тренды
Фото: americanavto
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В ноябре 2024 года в Украине было зарегистрировано более 2,5 тыс. подержанных легковых автомобилей из США, что составляет 17% от всех импортируемых подержанных авто. Однако, по сравнению с прошлым годом, спрос на «американцев» с пробегом снизился на 17%, сообщает Укравтопром.

Большинство автомобилей, приехавших из Америки, имеют бензиновые двигатели (43%), а электрические авто составляют 39%. Гибриды занимают 7% рынка, дизельные авто - 6%, а авто с ГБО - 5%.

Средний возраст подержанных автомобилей, пополнивших украинский автопарк в ноябре, составил 5 лет.

В ТОП-5 наиболее популярных моделей попали:

  1. TESLA Model Y - 288 ед.
  2. TESLA Model 3 - 286 ед.
  3. FORD Escape - 170 ед.
  4. JEEP Cherokee - 153 ед.
  5. VOLKSWAGEN Passat - 141 ед.

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США авто

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