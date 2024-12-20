Иногда СЗЧ необходимо из-за семейных обстоятельств или невозможности перевода в желаемое подразделение, — Екатерина Черногоренко

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко добавила, что важно дать военным возможность после первого случая СЗЧ выбрать батальон для последующей службы.

Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко сообщила, что случаются случаи, когда СЗЧ (самовольное оставление части) является вынужденным. Киев24".

"Поэтому Верховная Рада приняла закон, согласно которому, если военный самовольно покидает часть, но делает это впервые, он имеет право без всякой ответственности вернуться на службу. Поэтому мы даем нашим военным такую ​​возможность - вернуться с СЗЧ удобно и безопасно через приложение Армия ", – сказала Черногоренко.

Напомним, что в приложении Армия+ заработал функционал, позволяющий военнослужащему подать рапорт на восстановление на службе после самовольного ухода из части.

Черногоренко объяснила, что военный обращается в военную службу правопорядка о том, что он хочет вернуться, есть 72 часа, чтобы военная служба дала ответ.

"Есть 72 часа, чтобы военная служба о порядке сказала "да", далее военный в течение 24 часов прибывает в батальон резерва и основная задача восстановить военного на службе", - добавила заместитель министра обороны.

Кроме того, Черногоренко подчеркнула важность дать военному возможность выбрать батальйон, в котором он желает нести службу после СЗЧ.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», военнослужащие, совершившие СЗЧ или дезертирство, должны вернуться на службу до 1 января 2025 года. Соответствующий закон №4087-IX подписал Президент Владимир Зеленский.

В ГБР заверили, что военнослужащим, которые вернутся в части после СЗЧ до 1 января, в полном объеме возобновят льготы, денежное и материальное обеспечение, а уголовное дело по ним будет закрыто.

Отметим, что военнослужащие, совершившие СЗЧ, будут вправе инициировать свое перемещение между воинскими частями.

Так, Кабмин 13 декабря внес изменения в постановление от 12 ноября 2024 года №1291 «О реализации экспериментального проекта по совершенствованию механизма перемещения военнослужащих между воинскими частями Вооруженных Сил по их инициативе».

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