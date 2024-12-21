Космический новый год – NASA показало звездную елку и венок из галактик

NASA представило новогоднюю космическую елку на расстоянии 2500 световых лет.

Накануне Рождества и Нового года NASA поделилось двумя праздничными космическими снимками, среди которых особое место занимает изображение звездного скопления NGC 2264, которое напоминает елку. Это скопление, расположенное на расстоянии 2500 световых лет от Земли, состоит из очень молодых звезд, расположенных так, что образуют впечатление праздничного дерева, сияющего огнями, пишет Space.

Фото скопления было сделано астрофотографом Майклом Клоу. Данные, полученные с помощью рентгеновского космического телескопа Чандра, позволили создать впечатляющее изображение, на котором можно увидеть не только яркие звезды, но и межзвездный газ, придающий снимку дополнительный цвет.

Звездное скопление NGC 2264 получило прозвище «рождественская елка» благодаря своей форме, а сами звезды в нем имеют разные размеры - от тех, что в 10 раз меньше массы Солнца, до звезд, масса которых в 7 раз больше.

NASA также опубликовало снимок другого звездного скопления, NGC 602, расположенного на расстоянии 200 000 световых лет в галактике-спутнике Млечного Пути - Малом Магеллановом Облаке. Это скопление имеет вид венка, освещенного рождественскими огнями, однако эти «огни» - это не только звезды, но и далекие галактики.

Для создания этого изображения были использованы данные рентгеновского телескопа Чандра и инфракрасного телескопа Вебба, позволившие показать молодые звезды красным, а облака газа и пыли - в оранжевых и синих оттенках.

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