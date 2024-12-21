Практика судов
  1. В мире

Космический новый год – NASA показало звездную елку и венок из галактик

07:18, 21 декабря 2024
NASA представило новогоднюю космическую елку на расстоянии 2500 световых лет.
Космический новый год – NASA показало звездную елку и венок из галактик
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Накануне Рождества и Нового года NASA поделилось двумя праздничными космическими снимками, среди которых особое место занимает изображение звездного скопления NGC 2264, которое напоминает елку. Это скопление, расположенное на расстоянии 2500 световых лет от Земли, состоит из очень молодых звезд, расположенных так, что образуют впечатление праздничного дерева, сияющего огнями, пишет Space.

Фото скопления было сделано астрофотографом Майклом Клоу. Данные, полученные с помощью рентгеновского космического телескопа Чандра, позволили создать впечатляющее изображение, на котором можно увидеть не только яркие звезды, но и межзвездный газ, придающий снимку дополнительный цвет.

Звездное скопление NGC 2264 получило прозвище «рождественская елка» благодаря своей форме, а сами звезды в нем имеют разные размеры - от тех, что в 10 раз меньше массы Солнца, до звезд, масса которых в 7 раз больше.

NASA также опубликовало снимок другого звездного скопления, NGC 602, расположенного на расстоянии 200 000 световых лет в галактике-спутнике Млечного Пути - Малом Магеллановом Облаке. Это скопление имеет вид венка, освещенного рождественскими огнями, однако эти «огни» - это не только звезды, но и далекие галактики.

Для создания этого изображения были использованы данные рентгеновского телескопа Чандра и инфракрасного телескопа Вебба, позволившие показать молодые звезды красным, а облака газа и пыли - в оранжевых и синих оттенках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Новый год космос ялинка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дисциплинарный инспектор Службы дисциплинарных инспекторов уволился сразу после назначения

Дисциплинарных инспекторов в Высшем совете правосудия осталось всего 20.

Сообщить ТЦК о переезде на новый адрес проживания теперь можно через Резерв+ – Катерина Черногоренко

Теперь можно отправить ТЦК данные о своем новом адресе проживания и актуальных средствах связи через Резерв+.

Государственная исполнительная служба продолжает мероприятия по открытию производств, подлежащих немедленному исполнению – Андрей Гайченко

Кроме того, до возобновления работы реестров Министерства юстиции в штатном режиме, ГИС будет совершать исполнительные действия по уже находящимся на исполнении исполнительным производствам.

IQ-тест в апелляционные суды – кандидатам необходимо набрать минимум 100 баллов из 145

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды состоится с 8 по 17 января 2025 года.

Закон об отмене повышения налогов «задним числом» не подписан, так что действующим остается закон о повышении с 1 октября

Верховная Рада приняла закон, отменявший повышение налогов «задним числом» 4 декабря, но по состоянию на 20 декабря он не подписан, что может привести к путанице.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду