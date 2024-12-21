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Космічний новий рік – NASA показало зоряну ялинку та вінок з галактик

07:18, 21 грудня 2024
NASA представило новорічну космічну ялинку на відстані 2500 світлових років.
Космічний новий рік – NASA показало зоряну ялинку та вінок з галактик
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Напередодні Різдва та Нового року NASA поділилося двома святковими космічними знімками, серед яких особливе місце займає зображення зоряного скупчення NGC 2264, яке нагадує ялинку. Це скупчення, розташоване на відстані 2500 світлових років від Землі, складається з дуже молодих зірок, розташованих так, що утворюють враження святкового дерева, що сяє вогнями, пише Space.

Фото скупчення було зроблено астрофотографом Майклом Клоу. Дані, отримані за допомогою рентгенівського космічного телескопа Чандра, дозволили створити вражаюче зображення, на якому можна побачити не тільки яскраві зірки, а й міжзоряний газ, що надає знімку додаткового кольору.

Зоряне скупчення NGC 2264 отримало прізвисько «різдвяна ялинка» завдяки своїй формі, а самі зірки в ньому мають різні розміри — від тих, що в 10 разів менші за масу Сонця, до зірок, маса яких у 7 разів більша.

NASA також опублікувало знімок іншого зоряного скупчення, NGC 602, що розташоване на відстані 200 000 світлових років у галактиці-супутнику Чумацького Шляху — Малій Магеллановій Хмарі. Це скупчення має вигляд вінка, освітленого різдвяними вогнями, однак ці «вогні» — це не тільки зірки, а й далекі галактики.

Для створення цього зображення були використані дані рентгенівського телескопа Чандра та інфрачервоного телескопа Вебба, що дозволили показати молоді зірки червоним, а хмари газу і пилу — у помаранчевих і синіх відтінках.

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Новий рік космос ялинка

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