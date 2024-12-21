Українцям пояснили, що робити, якщо посвідчення водія не відображається у Дії та Кабінеті водія

Головний сервісний центр МВС пояснив, що робити, якщо посвідчення водія не відображається у Дії та Кабінеті водія.
У відомстві зазначають, що старі водійські посвідчення не містять відомостей в електронних реєстрах, адже вони були сформовані у 2013 році.
«У таких випадках час задуматися про обмін документа», - заявили у Сервісному центрі МВС.
Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного Сервісного центру МВС з такими документами:
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- посвідчення водія, що підлягає обміну.
На час дії воєнного стану медична довідка не обов’язкова.
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