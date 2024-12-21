Українцям пояснили, що робити, якщо посвідчення водія не відображається у Дії та Кабінеті водія

У деяких випадках українцям треба обміняти документ, щоб він з’явився у Дії та Кабінеті водія.

Фото: hsc.gov.ua

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Головний сервісний центр МВС пояснив, що робити, якщо посвідчення водія не відображається у Дії та Кабінеті водія.

У відомстві зазначають, що старі водійські посвідчення не містять відомостей в електронних реєстрах, адже вони були сформовані у 2013 році.

«У таких випадках час задуматися про обмін документа», - заявили у Сервісному центрі МВС.

Для цього необхідно звернутись до будь-якого зручного Сервісного центру МВС з такими документами:

- паспорт;

- ідентифікаційний код;

- посвідчення водія, що підлягає обміну.

На час дії воєнного стану медична довідка не обов’язкова.

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