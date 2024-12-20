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Суд скасував рішення про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання

18:19, 20 грудня 2024
Суд дійшов висновку, що вимога про стягнення аліментів на утримання повнолітнього сина, який продовжує навчання, є необґрунтованою, оскільки батько також надає йому матеріальну підтримку.
Суд скасував рішення про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання
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Львівський апеляційний суд скасував рішення про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання. Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що апеляційний суд розглянув скаргу представника відповідача - адвоката на рішення Сихівського районного суду м. Львова у справі про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання.

Обставини справи

Позивачка звернулася до суду з позовом про стягнення аліментів на повнолітню дитину, яка продовжує навчання.

Позовні вимоги мотивувала тим, що вона перебувала з громадянином у зареєстрованому шлюбі, у якому у них народились діти: син 2006 року народження, та донька 2011 року народження. За рішенням суду шлюб між ними було розірвано. Судовим наказом Сихівського районного суду м. Львова вирішено стягувати аліменти на дітей у розмірі 1/3 частини заробітку (доходу), але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку та не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи з 18 липня 2023 року і до досягнення дітьми повноліття.

Після припинення шлюбних відносин та до сьогодні донька та син проживають разом з нею. Син позивачки досяг повноліття, навчається у Львівському національному університеті імені Івана Франка на платній формі навчання, у зв’язку з чим потребує матеріальної допомоги. Його батько є працездатною особою, працює та отримує заробітну плату та інші доходи від підприємницької діяльності, є власником численних об’єктів нерухомого майна, засновником юридичних осіб, на його утриманні відсутні інші особи, окрім доньки, може надавати матеріальну допомогу на утримання сина, який продовжує навчання у розмірі 1/5 частки з усіх видів його заробітку (доходу), щомісячно, до закінчення сином навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка, але не довше, ніж до досягнення ним 23 річного віку. Такий розмір аліментів є розумним та таким, що забезпечить мінімальні потреби їхнього сина.

Рішенням Сихівського районного суду м. Львова позов задоволено повністю.

Розгляд апеляційної скарги

Рішення суду оскаржила представник відповідача – адвокат. Апеляційну скаргу мотивувала тим, що рішення суду є незаконним, необгрунтованим. Відповідач постійно надає матеріальну допомогу своєму сину який навчається, шляхом перерахування коштів на його картковий рахунок.

Окрім аліментів, на рахунки сина та дочки було перераховано достатня сума коштів для задоволення потреб дітей. Сину на праві приватної власності належить автомобіль марки BMW 3401 XDRIVE, 2016 року виготовлення. Згадані обставини свідчать про те, що парубок має можливість купівлі дорогого автомобіля і може самостійно про себе дбати та не потребує допомоги. При поділі спільного майна подружжя було враховано факт проживання дітей з позивачкою, в зв’язку з чим остання отримала у власність дві квартири, три автомобіля та нежитлові приміщення, які здаються в оренду і приносять достатній дохід, однак при ухваленні рішення, суд першої інстанції на згадані обставини уваги не звернув.

Просить скасувати рішення Сихівського районного суду міста Львова та ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Львівського апеляційного суду постановила: апеляційну скаргу  адвоката задовольнити, рішення Сихівського районного суду м.  Львова скасувати.  Ухвалити нове рішення, яким відмовити позивачці у задоволенні позову про стягнення аліментів на повнолітнього сина, що навчається.

Таке своє рішення колегія суддів мотивувала тим, що відповідачем спростовано, що його повнолітній син  перебуває на утриманні матері, яка звернулася до суду з відповідним позовом, оскільки відповідач теж надає матеріальну допомогу сину, таким чином, вимога про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання, на користь матері є необґрунтованою та не підлягає задоволенню.

При постановленні рішення судом першої інстанції порушено норми матеріального та процесуального права, що є підставою для скасування рішення, оскільки це порушення призвело до неправильного вирішення справи по суті.

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