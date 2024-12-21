У Києві судитимуть молодика, який обікрав та підпалив маф у Святошинському районі

22-річному чоловіку загрожує до 10 років в’язниці.

Фото: UA.KyivPolice

22-річного молодика, який обікрав та підпалив продуктовий маф у Святошинському районі, чекає суд. Правоохоронці швидко затримали зловмисника, повідомили йому про підозру та скерували обвинувальний акт до суду. Про це повідомила поліція Києва.

До поліції надійшло повідомлення про пожежу в мафі на території району. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та співробітники ДСНС, які ліквідували вогонь. У ході розслідування було встановлено, що зловмисник проник до кіоску через розбите скло, викрав два пристрої для куріння та мобільний телефон, після чого підпалив стелаж з алкоголем, аби приховати сліди злочину.

Після скоєного він намагався втекти, але був оперативно затриманий поліцією. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за крадіжку та умисне пошкодження майна. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі. На час слідства підозрюваний перебуває під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.