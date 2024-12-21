В Киеве будут судить молодого человека, который обокрал и поджег МАФ в Святошинском районе

22-летнему мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: UA.KyivPolice

22-летнего молодого человека, который обокрал и поджег продуктовый МАФ в Святошинском районе, ждет суд. Правоохранители быстро задержали злоумышленника, сообщили ему о подозрении и направили обвинительный акт в суд. Об этом сообщила полиция Киева.

В полицию поступило сообщение о пожаре в мафии на территории района. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и сотрудники ГСЧС, которые ликвидировали огонь. В ходе расследования было установлено, что злоумышленник проник в киоск через разбитое стекло, похитил два устройства для курения и мобильный телефон, после чего поджег стеллаж с алкоголем, чтобы скрыть следы преступления.

После содеянного он пытался убежать, но был оперативно задержан полицией. Следователи сообщили мужчине о подозрении за кражу и умышленное повреждение имущества. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы. На время следствия подозреваемый находится под стражей.

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