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В Мексике приняли закон, который гарантирует сотрудникам право на стул на рабочем месте

23:48, 20 декабря 2024
Закон обязует работодателей в течение шести месяцев оборудовать рабочие зоны стульями.
В Мексике приняли закон, который гарантирует сотрудникам право на стул на рабочем месте
Фото: Bild
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Власти Мексики приняли новый закон, который предоставляет работникам в сферах торговли и услуг право на сидячее рабочее место. Теперь кассиры, продавцы и другие сотрудники из сферы обслуживания смогут использовать стулья с опорой для спины или делать регулярные перерывы во время смены, пишет Bild.

Закон обязует работодателей в течение шести месяцев оборудовать рабочие зоны стульями. Если характер работы не позволяет сидеть, то компании должны внедрить расписания для обязательных перерывов.

Нарушение требований грозит штрафами до 13 000 евро, а при повторных нарушениях — дополнительным контролем со стороны инспекций.

Депутат Патрисия Меркадо, продвигавшая реформу, отметила, что «никто не должен стоять целый рабочий день». По статистике, почти половина мексиканских работников проводят свои смены на ногах, многие без возможности сделать паузу.

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закон Мексика

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