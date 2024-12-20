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У Мексиці ухвалили закон, який гарантує співробітникам право на стілець на робочому місці

23:48, 20 грудня 2024
Закон зобов'язує роботодавців упродовж шести місяців обладнати робочі зони стільцями.
У Мексиці ухвалили закон, який гарантує співробітникам право на стілець на робочому місці
Фото: Bild
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Влада Мексики ухвалила новий закон, який надає працівникам у сферах торгівлі та послуг право на сидяче робоче місце. Тепер касири, продавці та інші співробітники зі сфери обслуговування зможуть використати стільці з опорою для спини або робити регулярні перерви під час зміни, пише Bild.

Закон зобов'язує роботодавців упродовж шести місяців обладнати робочі зони стільцями. Якщо характер роботи не дозволяє сидіти, то компанії мають запровадити розклади для обов'язкових перерв.

Порушення вимог загрожує штрафами до 13 000 євро, а за повторних порушень — додатковим контролем з боку інспекцій.

Депутат Патрісія Меркадо, яка просувала реформу, зазначила, що «ніхто не має стояти цілий робочий день». За статистикою, майже половина мексиканських працівників проводять свої зміни на ногах, багато хто без можливості зробити паузу.  

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закон Мексика

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