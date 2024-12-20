Державна виконавча служба продовжує заходи з відкриття проваджень, які підлягають негайному виконанню – Андрій Гайченко

Крім того, до відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції в штатному режимі, ДВС вчинятиме виконавчі дії по виконавчим провадженням, що вже перебувають на виконанні.

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Незважаючи на наслідки кібератаки для реєстрів, державна виконавча служба Міністерства юстиції продовжує заходи з відкриття проваджень, які підлягають негайному виконанню. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

А саме, це заходи з відкриття проваджень стосовно:

забезпечення позову,

поновлення на роботі,

стягнення аліментів в межах суми платежу за один місяць,

присудження виплати заробітної плати, тощо.

«До відновлення роботи реєстрів Міністерства юстиції в штатному режимі, ДВС вчинятиме виконавчі дії по виконавчим провадженням, що вже перебувають на виконанні.

В подальшому відповідні документи будуть долучені до автоматизованої системи виконавчого провадження. Працюємо далі!» - зазначив Андрій Гайченко.

Нагадаємо, як раніше повідомили у Мінюсті, роботу автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП), до якої виконавцями вносяться відомості про всі прийняті рішення у виконавчому провадженні, тимчасово призупинено внаслідок цілеспрямованої кібератаки на державні реєстри, держателем яких є Міністерство юстиції.

Разом з тим, до відновлення роботи АСВП всі територіальні органи державної виконавчої служби готові забезпечити виконання покладених завдань та не допускати порушення прав сторін у виконавчому провадженні.

Автор: Наталя Мамченко

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