Заявки, які були подані на відшкодування пошкодженого майна до обмеження доступу до реєстрів, обробляються в робочому режимі — повідомили у Міністерствв розвитку громад та територій.

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Міністерство розвитку громад та територій пояснює, як працюватиме послуга єВідновлення на період відновлення роботи державних реєстрів.

Зазначається, що внаслідок масштабної кібератаки була тимчасово призупинена робота низки державних реєстрів. Зокрема, обмежено доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП).

У відомсві роз’яснили важливі моменти щодо роботи послуги єВідновлення.

- Щодо заявок на компенсацію за пошкоджене майно:

Заявки, які були подані на відшкодування пошкодженого майна до обмеження доступу до реєстрів, обробляються в робочому режимі.

Нові заявки на відшкодування пошкодженого майна не приймаються до відновлення роботи реєстрів.

- Щодо заявок на компенсацію за знищене майно (житлові сертифікати):

Вже подані заявки від громадян, які є одноосібними власниками знищеного житла, можуть опрацьовуватись комісіями в робочому режимі завдяки автономній роботі Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Для власників житлових сертифікатів, які вже забронювали кошти за сертифікатом, термін бронювання буде продовжено на період некоректної роботи реєстрів.

Для подання нових заяв на єВідновлення та реалізації житлових сертифікатів необхідно дочекатись відновлення роботи реєстрів.

Як відомо, 19 грудня відбулася наймасштабніша за останній час зовнішня кібератака на державні реєстри України. Тимчасово припинено роботу Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Державного реєстру нерухомості.

Крім того, віцепремʼєрка з питань євроінтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Також ми писали, що Ольга Стефанішина стверджує, що дані реєстрів не втрачені.

Додамо, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Разом з тим, Міністерство юстиції України 20 грудня опублікувало лист, в якому роз’яснило, як відбуватиметься вчинення нотаріальних дій в умовах кібератаки на державні та єдині реєстри.

Ще у Міністерстві юстиції видали офіційне роз’яснення, що робити з реєстрацією народжень та одружень в умовах непрацюючих реєстрів.

Крім того, роботу автоматизованої системи виконавчого провадження тимчасово призупинено, але не роботу виконавців.

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