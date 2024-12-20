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На Харківщині судитимуть ексспівробітницю банку, яка передавала дані з карток клієнтів

23:30, 20 грудня 2024
Ексспівробітниця банку передала реквізити карток понад 100 клієнтів, серед яких були внутрішньо-переміщені особи
На Харківщині судитимуть ексспівробітницю банку, яка передавала дані з карток клієнтів
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На Харківщині правоохоронці затвердили та направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянки, яка передавала дані з карток клієнтів.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у березні 2023 року до працівниці банку у м. Чугуїв звернувся знайомий, який запропонував їй «співпрацю». Так, вона мала передавати чоловіку реквізити карток осіб, що є клієнтами цього банку, прізвище та імʼя яких він надсилав їй у месенджері. Жінка погодилась на це.

При цьому працівниця банку підписувала зобов’язання про нерозголошення даних, отриманих у ході роботи, проте це її не зупинило здійснювати несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом.  

Надалі її знайомий використовував ці дані як пароль для входу в особистий кабінет онлайн-банкінгу та виводив звідти гроші.

Правоохоронцями встановлено, що співробітниця банку передала реквізити карток понад 100 клієнтів, серед яких були внутрішньо-переміщені особи з Донецької та Луганської областей.  

Правоохоронці викрили зловмисницю. З місця роботи її звільнено.

Обвинувачену судитимуть у Чугуївському міському суді Харківської області. Жінці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

 Наразі встановлюються інші фігуранти вказаного кримінального провадження.  

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прокуратура Харків

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