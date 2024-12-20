В Україні заблокувала телеграм-канал, у якому вимагали гроші за видалення образливого контенту

Зловмисники вимагали у жертв кібернасильства гроші за видалення контенту, який принижував їхню гідність та шкодив репутації.

Фото: shutterstock

Кіберполіція повідомила, що заблокувала телеграм-канал, адміністратори якого вимагали гроші за видалення образливого та недостовірного контенту.

Зазначається, що йдеться про онлайн-спільноту, де поширювалась інформація про учнів навчальних закладів Івано-Франківщини. Зловмисники вимагали у жертв кібернасильства гроші за видалення контенту, який принижував їхню гідність та шкодив репутації.

Телеграм-канал був творений 12 грудня та налічував понад 5 000 підписників. Адміністратори онлайн-спільноти збирали, вигадували та поширювали інформацію образливого характеру про учнів навчальних закладів Івано-Франківська, а потім вимагали кошти за її видалення.

«Оперативники кіберполіції спільно з освітянами, учнями та їх батьками заблокували телеграм-канал. Наразі поліцейські вживають заходів щодо встановлення осіб, які наживалися на школярах», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.