В Украине заблокировала телеграмм-канал, в котором потребовали деньги за удаление оскорбительного контента

Злоумышленники требовали у жертв кибернасилия деньги за удаление контента, который унижал достоинству и вредил репутации.

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Киберполиция сообщила, что заблокировала телеграмм-канал, администраторы которого потребовали деньги за удаление оскорбительного и недостоверного контента.

Отмечается, что речь идет об онлайн-сообществе, где распространялась информация об учащихся учебных заведений Ивано-Франковской области. Злоумышленники требовали у жертв кибернасилия деньги за удаление контента, который унижал достоинство и вредил репутации.

Телеграмм-канал был создан 12 декабря и насчитывал более 5000 подписчиков. Администраторы онлайн-сообщества собирали, придумывали и распространяли информацию оскорбительного характера об учащихся учебных заведений Ивано-Франковска, а затем требовали за ее удаление.

«Оперативники киберполиции совместно с педагогами, учащимися и их родителями заблокировали телеграмм-канал. Полицейские принимают меры по установлению лиц, которые наживались на школьниках», - сказано в сообщении.

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